Лидер «желтых жилетов» назвал Макрона желающим власти диктатором

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет лишь сохранения своей власти и ведет себя как диктатор, заявил 7 июля «Известиям» основатель протестного французского движения «желтых жилетов» Тьерри-Поль Валет.

«Макрон — президент, который цепляется за власть. Это президент, который никогда не уйдет в отставку», — сказал он, комментируя ход продолжающихся в стране парламентских выборов.

По мнению Валета, французский лидер хотел бы продолжить реформирование страны по собственному желанию. Хотя у него в итоге не получится этого сделать, Макрон хочет «оставаться хозяином игры» и быть перед камерами, считает основатель «желтых жилетов».

Он отметил, что сейчас президент Франции теряет поддержку даже среди своих соратников, но всё равно будет присутствовать в политической жизни страны и сохранит значительные полномочия даже при победе на выборах в парламент партии «Национальное объединение».

«Молодой и слишком самоуверенный президент, все полномочия которого сосредоточены на нем и вокруг него. Мы можем сказать, что в так называемой демократической стране Эммануэль Макрон действует как диктатор», — заключил Валет.

Ранее в этот день в материковой части Франции началось голосование во втором туре выборов в национальную ассамблею. Первый тур состоялся 30 июня. На нем правая партия «Национальное объединение» и ее союзные силы одержали победу. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место, а коалиция Макрона — третье. Ни одна из политических сил не набрала необходимого большинства, поэтому был назначен второй тур.

Уже после объявления предварительных итогов первого тура по стране пронеслась волна масштабных протестов, для разгона участников демонстраций полиция применяла слезоточивый газ. Позже глава МВД Франции Жеральд Дарманен пообещал, что в день проведения второго тура для охраны порядка мобилизуют 30 тыс. полицейских.

9 июня Макрон заявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов. Причиной такого решения Валет называл попытку президента Франции замаскировать свой беспрецедентный провал на выборах в Европарламент, на которых партию Макрона поддержали лишь 15,2% электората.