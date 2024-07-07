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Карта спецоперации на Украине 7 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 7 июля можно в материале «Известий».

В Министерстве обороны России рассказали, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари Донецкой Народной Республики (ДНР), а также улучшили тактическое положение.

Было нанесено поражение формированиям 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 142-й пехотной, 59-й мотопехотной бригад Вооруженныхи сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Артемово, Дружба, Воздвиженка, Тимофеевка, Торецк, Беберзовка и Новогородское в ДНР.

Потери противника на данном направлении составили до 340 военнослужащих, танк, американская боевая машина пехоты Bradley, два автомобиля, американская 155-миллиметровая гаубица М777, три 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б», 122-миллиметровая гаубица Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США.

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В МО добавили, что подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Ивановка, Токаревка и Антоновка в Херсонской области.

Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили свыше 100 военнослужащих, шесть автомобилей, три 155-миллиметровые гаубицы М777, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», два 105-миллиметровых орудия М119, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада боеприпасов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 314 беспилотных летательных аппаратов, 540 зенитных ракетных комплексов, 16 521 танк и других боевых бронированных машин, 1366 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 516 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 410 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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