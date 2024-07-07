В МЧС предупредили москвичей о сильной жаре 8 и 9 июля

Жителям Москвы необходимо сохранять осторожность 8 и 9 июля из-за прогнозируемого повышения температуры до +31 градуса. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщили журналистам в столичном главке МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в дневные часы 8 и 9 июля в Москве ожидается сильная жара — +30... 31 градус по Цельсию», — напомнили в ведомстве.

В связи с этим в МЧС призвали москвичей избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Также ведомство указало на необходимость соблюдать требования пожарной безопасности, в том числе исключив обращение с открытым огнем.

Накануне, 6 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в Москве в течение рабочей недели с 8 по 12 июля будет находиться в диапазоне от +27 до +32 градусов. В указанный период в столичном регионе не ожидается существенных осадков. Кроме того, возвращение в столицу аномальной жары спрогнозировал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.