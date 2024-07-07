Реклама
Прямой эфир
Мир
Уругвай еще не выработал официальную позицию по плану Бразилии и Китая
Мир
Додик пообещал не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО
Общество
Пожар на нефтебазе в станице Ленинградской на Кубани ликвидировали
Мир
Посол заявил о заинтересованности уругвайских бизнесменов в выходе на российский рынок
Мир
Во Франции проходит голосование во втором туре парламентских выборов
Мир
Лавров назвал печальным зрелищем ход предвыборной кампании в США
Армия
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Экономика
Денежные переводы между Индией и РФ назвали главной темой переговоров Путина и Моди
Экономика
The Telegraph указала на катастрофу для Украины из-за возможного дефолта
Происшествия
Альпинист погиб от удара молнии в Кабардино-Балкарии
Мир
И.о. премьера Болгарии осудили в Киеве за слова о мирных переговорах с РФ
Общество
Один из сыновей священника Ащеулова может стать фигурантом нового уголовного дела
Общество
В Бурятии у 75 отравившихся едой из кафе подтвердился сальмонеллез
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Рязанской области
Мир
В Кремле объяснили внимание Запада к поездке Моди в РФ большим значением визита
Мир
В Вашингтоне перед саммитом НАТО прошла акция против альянса
Армия
ВС РФ уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot под Одессой
Сюжет:

В Воронежской области около 50 человек эвакуировали в ПВР после атаки беспилотника

0
Фото: t.me/gusev_36
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 50 человек эвакуированы в Подгоренском районе Воронежской области в пункт временного размещения на время устранения последствий атаки украинского беспилотника. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Продолжаем ликвидировать последствия ЧС в Подгоренском районе. Пока в пункты временного размещения перевезли около 50 человек из трех населенных пунктов. Оказываем им всю необходимую помощь», — написал он в Telegram-канале.

По информации губернатора, часть граждан предпочла поехать к родственникам. Остальных перевезли в пункт временного размещения на базе Подгоренской школы, где организованы питание, медицинская помощь и связь. Кроме того, двух пожилых женщин убедили поехать в больницу.

В связи с ситуацией Гусев попросил местных жителей сохранять спокойствие и следовать рекомендациями оперативных служб и представителей власти.

Сбей первым: как ВС РФ могут обезопасить города от воздушных налетов
Одним из главных средств противодействия атакам ракет и беспилотников эксперты называют превентивные удары

В ночь на воскресенье Воронежскую область атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). О пострадавших не сообщалось, но в результате падения обломков дронов загорелся склад, а в Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. В результате одного из взрывов загорелась хозпостройка жилого дома, пожар вскоре ликвидировали. На фоне этих событий был введен режим чрезвычайной ситуации в границах населенного пункта данного района.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024