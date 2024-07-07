В Воронежской области около 50 человек эвакуировали в ПВР после атаки беспилотника

Около 50 человек эвакуированы в Подгоренском районе Воронежской области в пункт временного размещения на время устранения последствий атаки украинского беспилотника. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Продолжаем ликвидировать последствия ЧС в Подгоренском районе. Пока в пункты временного размещения перевезли около 50 человек из трех населенных пунктов. Оказываем им всю необходимую помощь», — написал он в Telegram-канале.

По информации губернатора, часть граждан предпочла поехать к родственникам. Остальных перевезли в пункт временного размещения на базе Подгоренской школы, где организованы питание, медицинская помощь и связь. Кроме того, двух пожилых женщин убедили поехать в больницу.

В связи с ситуацией Гусев попросил местных жителей сохранять спокойствие и следовать рекомендациями оперативных служб и представителей власти.

В ночь на воскресенье Воронежскую область атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). О пострадавших не сообщалось, но в результате падения обломков дронов загорелся склад, а в Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. В результате одного из взрывов загорелась хозпостройка жилого дома, пожар вскоре ликвидировали. На фоне этих событий был введен режим чрезвычайной ситуации в границах населенного пункта данного района.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.