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Мир
Уругвай еще не выработал официальную позицию по плану Бразилии и Китая
Мир
Додик пообещал не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО
Общество
Пожар на нефтебазе в станице Ленинградской на Кубани ликвидировали
Мир
Посол заявил о заинтересованности уругвайских бизнесменов в выходе на российский рынок
Мир
Во Франции проходит голосование во втором туре парламентских выборов
Мир
Лавров назвал печальным зрелищем ход предвыборной кампании в США
Армия
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Экономика
Денежные переводы между Индией и РФ назвали главной темой переговоров Путина и Моди
Экономика
The Telegraph указала на катастрофу для Украины из-за возможного дефолта
Происшествия
Альпинист погиб от удара молнии в Кабардино-Балкарии
Мир
И.о. премьера Болгарии осудили в Киеве за слова о мирных переговорах с РФ
Общество
Один из сыновей священника Ащеулова может стать фигурантом нового уголовного дела
Общество
В Бурятии у 75 отравившихся едой из кафе подтвердился сальмонеллез
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Рязанской области
Мир
В Кремле объяснили внимание Запада к поездке Моди в РФ большим значением визита
Мир
В Вашингтоне перед саммитом НАТО прошла акция против альянса
Армия
ВС РФ уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot под Одессой

Тьерри-Поль Валет про Макрона

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