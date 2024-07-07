Лавров назвал печальным зрелищем ход предвыборной кампании в США

Ход президентской предвыборной кампании в США представляет собой печальное зрелище. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Печальное зрелище. Если система так называемой демократии американской производит такие результаты или такой ход предвыборной кампании, то, наверное, каждый может сделать выводы самостоятельно для себя о том, как это всё аранжируется», — рассказал министр журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано 7 июля в его Telegram-канале.

Ответил Лавров и на вопрос о парламентских выборах во Франции. Он подчеркнул, что голосование в два тура проходит там не просто так, поскольку второй тур задуман для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого, когда какие-то кандидаты могут сняться.

«Их уговаривают, чтобы расчистить возможность победить, как они говорят, консерваторов или популистов. Это не очень сильно напоминает демократию», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он указал и на то, что во Франции были бы очень серьезные перемены, если результаты первого тура оказались положены в формирование парламента.

27 июня состоялись первые теледебаты между президентом США Джо Байденом и экс-лидером страны Дональдом Трампом. Телеканал CNN отмечал, что в Демократической партии после выступления действующего президента началась паника. NBC назвал его выступление коллективным самоубийством демократов и гвоздем в политическом гробу. Американский лидер позже признался, что «облажался» на дебатах.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Во Франции, в свою очередь, 30 июня состоялся первый тур выборов в Национальную ассамблею. На нем правая партия «Национальное объединение» и ее союзные силы одержали победу. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место, а коалиция президента страны Эммануэля Макрона — третье. 7 июля стартовал второй тур.