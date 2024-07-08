За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР обнаружены и перехвачены 167 украинских беспилотников

За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР обнаружены и перехвачены 167 украинских беспилотников

2024-07-07T12:20:58+03:00

2024-07-07T12:20:58+03:00

2024-07-07T12:20:58+03:00

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru