Пожар на нефтебазе в станице Ленинградской на Кубани ликвидировали
В станице Ленинградской Краснодарского края ликвидировали пожар на нефтебазе, начавшийся в ночь на 6 июля после атаки украинского беспилотника. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщили в оперативном штабе региона.
«В станице Ленинградской спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки БПЛА», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Накануне, 6 июля, оперштаб Кубани сообщал, что в станице Ленинградской в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся резервуар с топливом. В то же время резервуары загорелись на нефтебазе в станице Павловской, где была отражена атака БПЛА. Пожар на НПЗ в станице Павловской был ликвидирован вечером в тот же день.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.