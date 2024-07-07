В Клину прошел гала-концерт «Ночь Чайковского» под руководством Башмета
В подмосковном Клину у стен усадьбы Демьяново состоялся концерт «Ночь Чайковского» под руководством народного артиста России Юрия Башмета. Классические мелодии в исполнении симфонического оркестра «Новая Россия» дополнили отрывки из произведений современников композитора.
Концерт готовили несколько месяцев. На сцене представили оперу «Евгений Онегин» в авторской версии Башмета. Арии солистов прерывались чтением отрывков из романа.
«Тот, кто его по каким-то причинам запрещал или сам из исполнителей перестает ставить в свои программы музыку Чайковского, — это практически всё равно что сказать: «А вот с сегодняшнего дня я не знаю, что такое любовь», — прокомментировал Башмет.
Как отмечают зрители, прозвучавшие стихи »ложатся на душу и на сердце».
«Мы впечатлены, мы рады, что можем приблизиться к искусству», — поделилась зрительница Ольга Карпова.
«Ночь Чайковского» проходит в формате open-air и на одном и том же месте. На рубеже XIX и XX веков там собиралась вся творческая элита. Среди гостей был и Петр Чайковский.