В Вашингтоне перед саммитом НАТО прошла акция против альянса

Акция протеста против деятельности НАТО прошла в Вашингтоне в преддверии саммита альянса. Ее трансляцию в воскресенье, 7 июля, вели на YouTube-канале активисты движения No to NATO.

Участниками акции стали активисты из различных правозащитных объединений, собравшиеся в церкви в центре города, недалеко от Капитолийского холма.

В зале вывесили плакаты с призывами закрыть американские военные базы за рубежом, вывести военных США из других стран и отказаться от курса на доминирование НАТО. На мероприятии выступили лидеры групп активистов.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Ранее, 1 июня, на протест против действий НАТО вышли вышли десятки тысяч активистов в Будапеште. В частности, они выступали против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине и развязывания альянсом новой войны в Европе. Участники митинги прошли маршем, держа в руках национальные флаги, таблички с названиями своих городов и плакаты в поддержку правящей партии «Фидес».

До этого, в апреле, митинг против военных планов США, НАТО и Евросоюза прошел в Греции у здания министерства обороны страны. Аналогичная акция состоялась в том же месяце в итальянском Неаполе, в ходе нее произошли столкновения между полицией и демонстрантами.