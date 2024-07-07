В Волгограде аварийно-восстановительные работы на КНС проводили всю ночь
В Волгограде в течение всей ночи специалисты продолжали аварийно-восстановительные работы после взрыва на канализационно-насосной станции (КНС). Об этом 7 июля сообщили в городской администрации.
«Аварийно-восстановительные работы продолжались на протяжении всей ночи. Помимо строительства обводного коллектора производился демонтаж поврежденных конструкций КНС», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Обрушение части кровли здания канализационно-насосной станции ООО «Концессия водоснабжения» в Волгограде после хлопка газопаровоздушной смеси произошло накануне, 6 июля. В результате происшествия два человека погибли, еще трое пострадали. Предварительной причиной случившегося назвали нарушения при сварочных работах.