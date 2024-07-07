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В Крыму назвали политику НАТО по Украине захватом исторических территорий РФ

Мурадов назвал политику НАТО по Украине захватом исторических территорий РФ
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Фото: Global Look Press/Danny Gys
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Политика НАТО в отношении Украины — это захват исторических территорий России. Такое заявление 7 июля сделал постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ — вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«НАТО демонтировали в одностороннем порядке систему безопасности, существовавшую с Россией до 1997 года, и осуществили вероломную экспансию на восток. Их политика в отношении Украины — это захват территорий, входивших ранее в историческую Россию и СССР», — приводит его слова «РИА Новости».

Он также заявил, что США не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине, потому что она является территорией для военного освоения Соединенных Штатов для стратегического поражения России. Мурадов заявил, что именно поэтому полный разгром бандеровской Украины позволит вести диалог с НАТО и США о всеобъемлющей и стратегической безопасности и стабильности.

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Ранее, 2 июля, сообщалось о планах НАТО назначить ответственного за помощь Украине. По данным The Wall Street Journal, отчитываться он будет как перед штаб-квартирой альянса в Брюсселе, так и перед новым командованием, создаваемым в Висбадене для координации поставок военной техники Киеву и подготовки украинских войск.

До этого, 23 июня, в Крыму указывали на стремление Запада разрушить полицентричный мир. В качестве примера западных контрмер Мурадов назвал разнообразные «мирные инициативы», в частности минувшую конференцию по Украине в Швейцарии. Он добавил, что сегодня США поставили перед собой задачу не допустить сплочения сил, заинтересованных в формировании мирового большинства.

9 июня, журнал Foreign Policy сообщал, что НАТО хочет ввести пост спецпредставителя по Украине. Отмечается, что в задачи посланника будут входить координация поддержки Украины со стороны альянса и распределение потоков военной помощи Киеву различных западных стран.

До этого, 7 июня, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил о неразумности приема Украины в альянс. Он указал, что блок не имеет войск на территории Украины и не планирует отправлять их туда. При этом если отдельный член НАТО пожелает это сделать, то вопрос будет выноситься на обсуждение всего альянса.

Еще 24 мая 2023 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО де-юре участвуют в конфликте на Украине. Он добавил, что Москва направляет западным столицам сигналы о недопустимости такого сценария, однако они либо игнорируются, либо искажаются в пропагандистских целях.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 апреля 2024 года заявил, что помощь Украине не изменит динамику на фронте. По его словам, ситуация красноречивая и однозначная. Позже на это указал и посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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