В Хабаровске возбудили уголовное дело по факту опрокидывания судна на реке Амур

В Хабаровске было возбуждено уголовное дело по факту опрокидывания судна, в котором находилось пять человек, на реке Амур. Об этом 7 июля сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в этот же день стало известно, что спасатели ведут поиски трех человек с затонувшего катера на реке Амур в Хабаровске. Всего на катере в момент происшествия находилось пять человек, двум из которых удалось самостоятельно выплыть на берег. Сотрудники МЧС осматривают акваторию реки и береговую линию, однако из-за подъема уровня воды работы затруднены.