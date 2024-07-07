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Во Франции заявили об отсутствии веры в победу Украины на поле боя

Французский политолог заявил, что никто не верит в победу ВСУ на поле боя
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Фото: REUTERS/Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout
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Никто не верит в победу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя и возвращение Киевом территорий, которых она лишилась с начала украинского конфликта. Такое заявление 4 июля сделал французский политолог Паскаль Бонифас.

«Никто не верит в военную победу Украины. Никто не верит, что Украина вернет территории, потерянные ею с 2022 года», — сказал он в эфире программы L'Invite на телеканале TV5 Monde.

Бонифас также отметил, что ситуация для российской стороны всё больше проясняется, поскольку Вооруженные силы (ВС) РФ «набирают обороны», о чем уже не раз было сказано.

Кроме того, по мнению политолога, у России появится возможность укрепить свои позиции на международной арене в случае победы на выборах в США в 2024 году американского экс-главы Дональда Трампа. Также российская сторона сможет укрепить свои позиции, если во Франции придут к власти правые. По мнению Бонифаса, правое правительство во Франции значительно пересмотрит отношения с Украиной и остановит военную и финансовую поддержку киевского режима.

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Ранее, 5 июля, сообщалось, что у главнокомандующего ВСУ Александра Сырского нет необходимого количества солдат для противостояния России на всем участке фронта, а существующие подразделения невозможно полностью укомплектовать.

2 июля газета The Guardian со ссылкой на данные опроса среди почти 20 тыс. представителей разных стран Евросоюза (ЕС) сообщила, что большинство граждан европейских стран видят достижение мирных договоренностей с Россией наиболее вероятным исходом конфликта на Украине.

До этого, 19 июня, стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не верит в то, что Украина может победить в конфликте с Россией и стать членом альянса. В свою очередь, 17 июня глава правой партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен отметила, что для разрешения конфликта на Украине Европе необходимо вести диалог с Россией.

Между тем 5 июля постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что российская сторона не видит серьезных попыток со стороны Запада начать переговоры по Украине, однако их позиция изменится по мере развития ситуации в зоне спецоперации.

Однако в то же день политолог Дмитрий Перлин заявил «Известиям», что президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, пытается отсрочить окончание конфликта в стране ради собственной выгоды.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

На Западе и в Киеве инициативу отвергли. Зеленский назвал предложение ультиматумом. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк сказал, что инициатива якобы не содержит «реальных мирных предложений». Ее также отвергли канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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