Появились кадры последствий обстрела Горловки со стороны ВСУ

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) были разрушены дома и повреждены машины. В распоряжении «Известий» есть кадры последствий атаки.

«Падало и с той стороны, и с другой — везде. Достали какие-то пальто, поодевали, сидели в подвале просто. В девятиэтажках есть (раненые и погибшие. — Ред.), там мужчину разорвало полностью», — рассказала местная жительница.

Отмечается, что обстрел украинских боевиков длился более двух часов.

Другая местная жительница поделилась, что во время первого обстрела они вызвали МЧС. По последним данным, четыре сотрудника экстренных служб пострадали во время исполнения служебных обязанностей.

Ранее, 6 июня, глава Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела боевиков ВСУ пострадало девять человек.

В тот же день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что число пострадавших при обстрелах в ДНР за день составило 20 человек. Он также добавил, что повреждения получили четыре жилых дома в Александровке, пять объектов гражданской инфраструктуры.

В распоряжении «Известий» есть кадры последствий удара ВСУ по Петровскому району Донецка. По данным СЦКК, украинские боевики выпустили по Донецку пять снарядов калибра 155 мм.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».