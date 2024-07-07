Четверо бойцов ВСУ на самодельных плотах переплыли Днепр и сдались в плен

Группа украинских боевиков на самодельных плотах переплыла Днепр с правого берега на левый и сдалась в плен российским военным в Херсонской области. Об этом 7 июля «РИА Новости» сообщили в силовых структурах РФ.

«Четверо украинских военных, используя самодельные плавсредства, склеенные из пустых пластиковых бутылок, организованно переправились с правого на левый берег Днепра на Херсонщине и сдались в плен», — сообщили агентству.

Уточняется, что боевиков уже ждали представители спецслужб, так как они заранее связались с российской стороной через чат-бот в Telegram.

Это не первый случай, когда боевики ВСУ делают самодельные плавсредства с целью сдаться в плен Так, 10 июня стало известно, что украинский солдат на плоту из пластиковых бутылок переплыл через Днепр и сдался в плен, выйдя на связь с военными через чат-бот Free soldier. Пленный рассказал, что его бригаду собрались частично перебрасывать на харьковское направление, поэтому он решил сдаться российской стороне.

Между тем 5 июля в Минобороны РФ сообщили, что в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих.

3 июля пленный украинский военнослужащий Сергей Ольховой рассказал о невозможности сбежать от насильственной мобилизации. Он уточнил, что до последнего «сражался» с военкоматом, чтобы не забрали на фронт.

Другой пленный ВСУ, Вячеслав Курочкин, указал на плохое планирование боевых действий командованием. Он отметил, что командиры не ценят солдат и «выбрасывают людей на мясо».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».