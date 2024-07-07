Politico узнала о тревоге в НАТО из-за Байдена

Союзники США по НАТО в частном порядке выражают серьезную обеспокоенность по поводу того, что американский лидер и нынешний кандидат в президенты Соединенных Штатов Джо Байден не сможет переизбраться на второй срок, одержав победу над экс-главой государства Дональдом Трампом. Об этом 6 июля сообщила газета Politico со ссылкой на источники, которые знакомы с ситуацией в альянсе.

Издание пообщалось с 20 чиновниками, которые связаны с НАТО, и большинство из них подтвердили, что ранее уже начали сомневаться в перспективах победы Байдена на выборах американского президента еще задолго до неудачных для Демократической партии теледебатов.

«Не нужно быть гением, чтобы понять, что президент стар. <…> Мы не уверены, что даже если он победит, он проживет еще четыре года», — привела газета слова одного из чиновников.

Другие чиновники назвали выступление Байдена на теледебатах с Трампом «болезненным».

«На это было больно смотреть, будем честны. <…> Мы все хотим, чтобы Байден остался на второй срок, чтобы избежать повторного столкновения с Трампом, но это не очень обнадеживает», — добавил второй источник изданию.

Газета также подчеркнула, что теперь американскому президенту придется публично продемонстрировать свои лидерские навыки на саммите НАТО в Вашингтоне, чтобы убедить союзников не только в том, что он готов бороться за переизбрание, но и в своей способности преодолеть политический кризис и остаться в президентской гонке.

Ранее, 5 июля, президент США Джо Байден дал первое большое интервью после его дебатов с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. В беседе с ABC News американский лидер путался в формулировках, чем напугал избирателей. Также он добавил, что управляет миром, а США в нем являются важнейшей нацией. На вопрос о возможном прекращении участия в выборах Байден ответил, что заставить сняться его может только Господь Бог. Американский лидер указал на то, что расширил НАТО, а также «остановил президента России Владимира Путина».

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечает, что в Демократической партии США после выступления действующего президента началась паника. Телеканал NBC назвал выступление нынешнего американского лидера на дебатах коллективным самоубийством демократов и гвоздем в политическом гробу.

Позднее, 4 июля, американский лидер признался, что «облажался» на дебатах. Он призвал общественность оценить то, что он сделал для страны за 3,5 года руководства, а не его «90 минут на сцене». Трамп заявил, что Байден после неудачных дебатов покинет предвыборную гонку, а кандидатом от Демократической партии станет вице-президент Камала Харрис.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.