Реклама
Прямой эфир
Мир
CNN узнал о решении штаба Байдена не давать интервьюерам списки вопросов
Мир
Захарова прокомментировала информацию о расстреле ВСУ пленного бойца ВС РФ
Мир
Посол заявил о готовности РФ принять с визитом нового президента Индонезии
Общество
Синоптики пообещали москвичам сухую погоду и до +29 градусов 7 июля
Мир
Депутат рады обвинила ВВС Украины в фальсификации данных о сбитых БПЛА
Армия
Экипажи ТОС-А1 «Солнцепек» уничтожили укрепрайоны и опорные пункты ВСУ
Армия
Военные ВС РФ применили новую радиолокационную станцию «Ирбис» в зоне СВО
Мир
В офисе Зеленского допустили передачу РФ предложений о мире через посредников
Общество
Торжественная церемония закрытия выставки-форума «Россия» прошла на ВДНХ
Экономика
Строительство частных домов в России резко выросло на 21%
Общество
Вильфанд пообещал новые рекорды жары в России этим летом
Общество
В водопроводной воде Спасска-Дальнего в Приморье нашли кишечную палочку
Мир
В Японии назвали причину крушения патрульных вертолетов в апреле
Общество
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км
Общество
В Россию из лагеря беженцев в Сирии возвращены 20 детей
Общество
Ситуация с рейсами «Аэрофлота» из Шереметьево стабилизирована
Мир
В Париже в преддверии Олимпийских игр оцепили площадь Трокадеро
Сюжет:

Politico узнала о тревоге в НАТО из-за Байдена

Politico сообщила об обеспокоенности НАТО слабостью Байдена
0
Фото: REUTERS/Nathan Howard
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Союзники США по НАТО в частном порядке выражают серьезную обеспокоенность по поводу того, что американский лидер и нынешний кандидат в президенты Соединенных Штатов Джо Байден не сможет переизбраться на второй срок, одержав победу над экс-главой государства Дональдом Трампом. Об этом 6 июля сообщила газета Politico со ссылкой на источники, которые знакомы с ситуацией в альянсе.

Издание пообщалось с 20 чиновниками, которые связаны с НАТО, и большинство из них подтвердили, что ранее уже начали сомневаться в перспективах победы Байдена на выборах американского президента еще задолго до неудачных для Демократической партии теледебатов.

«Не нужно быть гением, чтобы понять, что президент стар. <…> Мы не уверены, что даже если он победит, он проживет еще четыре года», — привела газета слова одного из чиновников.

Другие чиновники назвали выступление Байдена на теледебатах с Трампом «болезненным».

«На это было больно смотреть, будем честны. <…> Мы все хотим, чтобы Байден остался на второй срок, чтобы избежать повторного столкновения с Трампом, но это не очень обнадеживает», — добавил второй источник изданию.

Газета также подчеркнула, что теперь американскому президенту придется публично продемонстрировать свои лидерские навыки на саммите НАТО в Вашингтоне, чтобы убедить союзников не только в том, что он готов бороться за переизбрание, но и в своей способности преодолеть политический кризис и остаться в президентской гонке.

Сопоставимый Джо: кто может заменить Байдена в президентской гонке
Белый дом не может убедить американцев в отменном здоровье лидера США

Ранее, 5 июля, президент США Джо Байден дал первое большое интервью после его дебатов с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. В беседе с ABC News американский лидер путался в формулировках, чем напугал избирателей. Также он добавил, что управляет миром, а США в нем являются важнейшей нацией. На вопрос о возможном прекращении участия в выборах Байден ответил, что заставить сняться его может только Господь Бог. Американский лидер указал на то, что расширил НАТО, а также «остановил президента России Владимира Путина».

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечает, что в Демократической партии США после выступления действующего президента началась паника. Телеканал NBC назвал выступление нынешнего американского лидера на дебатах коллективным самоубийством демократов и гвоздем в политическом гробу.

Позднее, 4 июля, американский лидер признался, что «облажался» на дебатах. Он призвал общественность оценить то, что он сделал для страны за 3,5 года руководства, а не его «90 минут на сцене». Трамп заявил, что Байден после неудачных дебатов покинет предвыборную гонку, а кандидатом от Демократической партии станет вице-президент Камала Харрис.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024