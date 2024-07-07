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В Луганске с почестями захоронили погибших в СВО 20 неизвестных бойцов

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В Луганске с почестями захоронили останки 20 российских военных у мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса», личности военнослужащих всё еще устанавливают. Соответствующая информация 6 июля была опубликована на сайте Луганского информационного центра.

«Сегодня мы предаем земле павших защитников Отечества, которые отдали свою жизнь за нашу землю, за Донбасс в первых неравных боях в 2022 и 2023 годах. Их имена пока неизвестны, проводится ДНК-экспертиза. Будем надеяться и верить, что каждый из них обретет свое имя, и семья будет знать, где похоронен их герой», — сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока.

Она добавила, что останки солдат были обнаружены в рамках деятельности поисковой роты военной комендатуры ЛНР, которая прибыла от координационного центра по розыску без вести пропавших Министерства обороны РФ.

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Ранее, 27 мая, сообщалось, что с 2021 года в ЛНР были найдены останки 1,2 тыс. жертв атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточнялось, что работы по идентификации найденных не прекращаются и МРГ получает новые данные ежедневно.

О нахождении захоронений мирных граждан сообщалось и 28 апреля. Тогда в ходе разминирования Авдеевки были обнаружены тела со следами пыток. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский уточнил, что руки погибших были связаны за спиной, ноги перемотаны скотчем.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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