Авиация ВС РФ за сутки нанесла 50 ударов по ВСУ в зоне спецоперации

Авиация Вооруженных сил (ВС) РФ за сутки нанесла 50 ударов по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в зоне ответственности Центральной группировки войск в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом 7 июля ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Всего в течение суток огневое поражение нанесено 390 выявленным целям противника, в том числе оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено 50 ударов», — сообщил он.

Савчук отметил, что в сумме потери ВСУ достигли примерно 415 военнослужащих. Украинская армия также потеряла три боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку (САУ) Paladin, два пикапа, гаубицу Д-30, противотанковую пушку «Рапира» и орудие М119.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщало, что экипажи ТОС-А1 «Солнцепек» уничтожили укрепрайоны и опорные пункты ВСУ. В пакете ТОС-1А «Солнцепек» 24 термобарических снаряда. Они способны укрыть зону площадью 200 кв. м, уничтожая при этом и живую силу, и легкобронированную технику, и даже укрепления противника.

До этого, 6 июля, сообщалось, что ВС РФ с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» уничтожили две установки Patriot ВСУ под Одессой. Российские силы также нанесли удар по радиолокационной станции «Жираф». Цель была достигнута.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».