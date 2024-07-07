Причиной возгорания газораспределителя под Алуштой стала авария на сетях

Причиной пожара на газораспределителе под Алуштой в Крыму стала авария на сети. Об этом 6 июля сообщил советник главы полуострова Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Авария. МЧС и лесники контролируют периметр. После выгорания газа в трубах начнутся восстановительные работы», — заявил он.

Крючков также призвал граждан доверять только официальной информации.

О пожаре на газораспределителе возле крымского города Алушта стало известно 6 июля. В администрации Алушты заявили «Известиям», что авария носит технический характер — власти исключают вероятность диверсии. Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что после выгорания газа в трубах начнутся восстановительные работы.

Позднее глава городской администрации Галина Огнева сообщила, что газоснабжение остановлено в Алуште и еще 14 населенных пунктах городского округа из-за повреждения магистрального газопровода.

После этого МЧС России сообщило, что пожар на газораспределителе в селе Виноградное около Алушты Республики Крым локализован. Предварительная площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м.