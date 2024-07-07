Синоптики пообещали москвичам сухую погоду и до +29 градусов 7 июля

Небольшая облачность, без осадков и до +29 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 7 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +27 до +29 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +12.

В Московской области днем прогнозируют от +24 до +29 градусов, ночью температура может снизиться до +10 градусов.

Ветер ожидается слабый. Атмосферное давление составит 754–755 мм ртутного столба.

Накануне, 6 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в Москве в течение рабочей недели с 8 по 12 июля будет находиться в диапазоне от +27 до +32 градусов. По его словам, температурное повышение связано с приближением области высокого давления. Такой тип погоды характеризуется как антициклональный. В указанный период в столичном регионе не ожидается существенных осадков.

Ранее, 5 июля, руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов также спрогнозировал возвращение аномальной жары в Москву после понижения температуры в выходные. Специалист отметил, что в понедельник, 8 июля, еще прогнозируется +27…+28 градусов, но уже во вторник, 9 июля, столбики термометров покажут +30 градусов. Вся будущая неделя будет солнечной и без осадков.