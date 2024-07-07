Торжественная церемония закрытия выставки-форума «Россия» прошла на ВДНХ

На ВДНХ в Москве 6 июля прошла торжественная церемония закрытия выставки-форума «Россия». Мероприятие посетили несколько тысяч жителей и гостей столицы.

Организаторы в честь закрытия выставки-форума устроили большой концерт, в котором приняли участие Алексей Воробьев, Григорий Лепс, SHAMAN, Пелагея и другие.

Артисты подошли к своим выступлениям очень творчески. В частности, Алексей Воробьев и Валерия Ланская исполнили композицию «Песня о Москве» и показали мюзикл о советской столице, а Сергей Маховиков вместе с хором исполнил «С чего начинается Родина».

Ведущие народные танцевальные и хоровые коллективы со всей России также показали свои уникальные номера.

Российский автор и исполнитель песен Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, выступая на торжественном концерте, посвященном завершению форума-выставки «Россия», исполнил песню «Моя Россия». Во время выступления одетые в классические русские наряды зрители растянули российский флаг и прошли вокруг фонтана «Дружба народов».

В этот же день председатель Оргкомитета выставки-форума «Россия» Сергей Кириенко сообщил, что международная выставка-форум «Россия» вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты.

Так, в четверг, 4 июля, мероприятие посетил 18-миллионный гость — им стала 12-летняя Елизавета Савина, которая приехала в столицу из Владимира вместе с родителями и братом. Гости получили подарки от организаторов выставки и правительства Омской области. Им вручили сертификат на трехдневное путешествие в регион.

Международная выставка-форум «Россия» стартовала на территории ВДНХ 4 ноября 2023 года. Для гостей выставки устраиваются культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы.