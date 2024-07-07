Появились кадры последствий обстрела ВСУ Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 6 июля сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным СЦКК, украинские боевики выпустили по Донецку пять снарядов калибра 155 мм. В распоряжении «Известий» есть кадры последствий удара ВСУ по Петровскому району города.

«Крыша, кухня, стены и фасад дома уничтожены. Я на работе был, но, по словам очевидцев, район сильно обстреливали. Слава богу, что не было никого дома», — рассказал местный житель Юрий.

Ранее 6 июля глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что число пострадавших при обстрелах в ДНР за день составило 20 человек. Он также добавил, что повреждения получили четыре жилых дома в Александровке, пять объектов гражданской инфраструктуры: в Петровском районе Донецка поврежден торговый центр «Галактика», в Никитовском районе Горловки в результате обстрелов ВСУ были повреждены детский сад, школа, котельная, ЛЭП. Также от обстрела пострадала пожарная автоцистерна.

5 июля Пушилин сообщил, что в регионе в результате атак ВСУ погибли пять человек, еще 26 пострадали, в том числе девочка-подросток и два сотрудника МЧС России. Также стало известно, что ВСУ обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО). «Известия» показали кадры с последствиями удара украинских боевиков по городу. На них можно заметить, что в домах выбиты стекла, посечены фасады зданий и заборы. Одним из погибших стал мужчина, который, вероятно, вышел на прогулку со своим питомцем.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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