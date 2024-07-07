В администрации Алушты сообщили о ликвидации возгорания на газораспределителе
Возгорание на газораспределителе возле крымского города Алушта потушили. Об этом 7 июля сообщила глава городской администрации Галина Огнева.
«Как мне сообщили, возгорание потушили. О том, как будет продвигаться восстановление сетей, будет известно позже», — сказала она ТАСС.
О пожаре на газораспределителе в районе Алушты стало известно 6 июля. В администрации Алушты заявили «Известиям», что авария носит технический характер — власти исключают вероятность диверсии.
Отмечалось, что сообщение о возгорании поступило в МЧС в 21:42. К месту вызова были направлены сотрудники МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничьего хозяйства.
Кроме того, глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что подача газа может быть полностью прекращена из-за аварии. Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что после выгорания газа в трубах начнутся восстановительные работы.