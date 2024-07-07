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Глава ЦРУ направится в Катар для участия в переговорах по Газе

Axios: глава ЦРУ отправится в Катар на переговоры по сделке о заложниках в Газе
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Фото: REUTERS/Ramadan Abed
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Переговоры по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками пройдут в столице Катара Дохе, одним из участников будет глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом 6 июля сообщил портал Axios со ссылкой на израильские источники.

«Ожидается, что директор ЦРУ Билл Бернс отправится в Доху на следующей неделе, чтобы присоединиться к переговорам по освобождению заложников в Газе и соглашению о прекращении огня», — говорится в публикации.

Уточняется, что Бернс встретится с премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани, директором разведки Израиля «Моссад» Давидом Барнеа и его египетским коллегой Аббасом Камилем. На совместной встрече будут обсуждаться способы организации сделки по освобождению 120 заложников ХАМАС в Газе, а также завершению израильско-палестинского конфликта.

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Ранее, 4 июля, агентство Reuters сообщило, что глава разведслужбы Израиля «Моссад» Давид Барнеа отправился в Катар для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников палестинского движения ХАМАС.

Тогда же израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что Израиль как никогда близок к соглашению с палестинским движением ХАМАС о приостановлении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

3 июля сообщалось, что Израиль получил через посредников замечания палестинского движения ХАМАС по сделке о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Затем американский телеканал CNN, ссылаясь на источник, рассказал, что стороны близки к заключению соглашения о прекращении огня. Однако отмечалось, что гарантий совершения сделки нет — на это должен дать согласие израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

До этого, 14 июня, страны G7 («большой семерки») призвали урегулировать конфликт в Газе через признание Палестины, что государства должны сосуществовать в рамках безопасных и признанных границ на основе международного права.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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