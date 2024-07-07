Минобороны РФ рассказало о подвигах российских военных в зоне СВО

Министерство обороны России 6 июля рассказало о новых подвигах военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ, которые успешно выполняют боевые задачи и рискуют своей жизнью для скорейшего достижения победы в зоне специальной военной операции (СВО).

Сообщается, что, возглавив колонну машин, в темное время суток, с выключенными фарами гвардии сержант Алексей Алхимов выдвинулся в назначенный пункт, чтобы доставить боеприпасы подразделениям, которые находились в районе, расположенном в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

В ходе совершения марша колонна подверглась огневому воздействию со стороны противника. Проявив разумную инициативу и грамотно используя условия местности, Алхимов вывел всю колонну из-под обстрела, тем самым сохранив ценный груз. Благодаря умелым и храбрым действиям военнослужащего боеприпасы своевременно были доставлены подразделениям на передовую.

Также в Министерстве обороны рассказали, как санитарный инструктор сержант Бактияр Джунушалиев в ходе боя, находясь под плотным огнем противника, рискуя жизнью, оказал первую медицинскую помощь 15 раненым военнослужащим прямо на поле боя. Он подготовил их к эвакуации, после чего лично вынес их из-под обстрела.

Отмечается, что после боя Джунушалиев обеспечил эвакуацию всех раненых в полевой госпиталь. Высочайший профессионализм и самоотверженность военнослужащего сохранили жизни и здоровье боевых товарищей, добавили в Минобороны.

Накануне, 6 июля, сообщалось, что ВС РФ с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» уничтожили две установки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot ВСУ под Одессой. Российские силы также нанесли удар по радиолокационной станции «Жираф». Цель была достигнута.

Также в этот день в Минобороны РФ сообщили об уничтожении позиции украинского ЗРК С-300 в районе населенного пункта Коптево в Полтавской области. Удар нанес расчет ОТРК «Искандер-М». Также были ликвидированы машина боевого управления, кабина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав украинских зенитно-ракетных расчетов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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