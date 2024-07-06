Число раненых при обстреле ВСУ Горловки увеличилось до девяти

Количество пострадавших в Горловке в результате обстрела боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до девяти. Об этом 6 июля сообщил глава города Иван Приходько.

«Количество раненых возросло до девяти человек», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Ранее в этот же день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщал, что при обстреле украинских боевиков в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки ранения получили пять человек. Кроме того, в Петровском и Кировском районах Донецка пострадали еще пять человек, а также два человека ранены в Пантелеймоновке и один во Владимировке.

Тогда же стало известно, что четверо пожарных получили ранения различной тяжести при повторном обстреле ВСУ Горловки. Отмечалось, что специалисты ликвидировали пожары в частном секторе, вызванные массированным обстрелом города.

Накануне, 5 июля, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в регионе в результате атак ВСУ погибли пять человек, еще 26 пострадали, в том числе девочка-подросток и два сотрудника МЧС России. Стало известно, что ВСУ обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО). «Известия» показали кадры с последствиями удара украинских боевиков по городу. На них можно заметить, что в домах выбиты стекла, посечены фасады зданий и заборы. Одним из погибших стал мужчина, который, вероятно, вышел на прогулку со своим питомцем.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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