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Захарова назвала заготовкой заявления США о якобы несвободных выборах в Иране

Захарова: заявления США о несвободных выборах в Иране — заготовка
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Фото: REUTERS/Majid Asgaripour
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заготовкой заявления США о якобы несвободных выборах в Иране. Об этом она написала 6 июля в Telegram-канале.

«Еще 1 июля США заявили, что президентские выборы в Иране «несвободные или несправедливые», они «не приведут к фундаментальным изменениям в направлении Ирана». Сегодня американские СМИ цитируют эту заготовку, добавляя ее к своим рассуждениям об иранских выборах», — написала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова также посоветовала Соединенным Штатам разобраться сначала со своими выборами, а не критиковать чужие.

«Может, сначала США постараются разобраться со своей выборной катастрофой, а сразу после мы заслушаем их мнение об электоральной ситуации в мире», — написала она.

Ранее в этот день американское агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Госдеп Соединенных Штатов сообщало, что в ведомстве назвали прошедшие выборы в Иране «несправедливыми» и «несвободными».

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Ранее в этот день стало известно о победе на выборах в Иране экс-министра здравоохранения Пезешкиана, который был выдвинут кандидатом от реформаторского крыла. В своем первом заявлении после объявления результатов политик назвал всех своих конкурентов братьями и пообещал «протянуть им всем руку дружбы». Президент России Владимир Путин поздравил Пезешкиана с избранием на пост главы государства.

Первый тур выборов президента Ирана состоялся 28 июня, однако ни один из кандидатов в президенты не набрал более 50% голосов. Накануне, 5 июля, прошел второй тур.

Внеочередные президентские выборы в Иране были назначены после гибели 19 мая в результате авиакатастрофы президента страны Эбрахима Раиси. Авария произошла, когда он возвращался с встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Помимо этого, в потерпевшем крушение вертолете также находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов, два из которых благополучно добрались до места назначения. Была создана комиссия по расследованию катастрофы.

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