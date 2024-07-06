В Санкт-Петербурге в результате аварии загорелся грузовой автомобиль
На 43-м км Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге 6 июля в результате аварии загорелся грузовой автомобиль. Кадры с места происшествия публикуют очевидцы.
Инцидент произошел в районе поселка Белоостров. На видео запечатлена горящая фура, которая полностью перекрыла движение по одной из полос автомагистрали.
Информации о пострадавших пока нет. Подробности ДТП выясняются.
Ранее, 3 июля, в Москве автомобиль такси столкнулся с грузовиком КамАЗ и перевернулся, в результате чего водитель и пассажир легковой машины получили травмы. Отмечалось, что авария произошла из-за несоблюдения таксистом дистанции на дороге.