Эстония передала Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности Mistral и ракеты для них. Об этом в субботу, 6 июля, сообщили в министерстве обороны страны.

«Подтверждено! ЗРК малой дальности Mistral и ракеты, поставленные Эстонией, доставлены на Украину», — говорится в сообщении ведомства в социальной сети X (бывш. Twitter).

Данные о количестве поставленных ЗРК и ракет минобороны Эстонии в публикации не уточнило.

Накануне Украина получила от ФРГ третий ЗРК Patriot. Однако бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что передача Украине новых комплексов Patriot не имеет смысла, так как российские военнослужащие уничтожат их так же, как и предыдущие. Он добавил, что Киев уже потерял всех своих мужчин и испытывает нехватку живой силы.

До этого, 3 июля, президент США Джо Байден распорядился предоставить Киеву военную помощь на $150 млн. Новое финансирование также включает средства для Пентагона на закупку ракет-перехватчиков для систем ЗРК Patriot и NASAMS в интересах Киева.

В июне Financial Times сообщила о переговорах США с Израилем и Украиной о поставках ВСУ ЗРК Patriot. Отмечается, что эти ЗРК прослужили около 30 лет, их использовала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе военных действий в секторе Газа.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.