Реклама
Прямой эфир
Мир
В Иране сообщили об интеграции платежных систем «Мир» и Shetab
Мир
Захарова назвала заготовкой заявления США о якобы несвободных выборах в Иране
Мир
В МИДе проверят данные NYT об убийстве боевиком ВСУ российского военнопленного
Мир
Глава МВД Ирана рассказал о процедуре вступления Пезешкиана в должность президента
Мир
Депутат рады обвинила ВВС Украины в фальсификации данных о сбитых БПЛА
Мир
Welt узнала о планировании подрыва «Северного потока» еще 10 лет назад
Политика
В Кремле сообщили о богатой повестке визита Моди в Россию
Мир
Буркина-Фасо, Мали и Нигер объединились в конфедерацию
Общество
«Аэрофлот» сообщил о стабилизации ситуации с отправлением рейсов из Шереметьево
Общество
Выставка «Россия» вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты
Мир
Премьер Словакии поддержал мирную инициативу Орбана по Украине
Общество
Минтруд предложит сделать 31 декабря 2025 года выходным
Экономика
Правительство РФ продлило ограничение на экспорт риса до конца 2024 года
Общество
Более 5 тыс. человек посетили мероприятие «Один день с Росгвардией» в Москве
Спорт
Первая ракетка мира Свентек проиграла Путинцевой в третьем круге Уимблдона
Мир
Эстония передала Украине ЗРК малой дальности Mistral
Армия
ВС РФ с помощью «Искандера» уничтожили две установки Patriot ВСУ под Одессой

Премьер Словакии поддержал мирную инициативу Орбана по Украине

0
Фото: TASS/dpa/Bernd von Jutrczenka
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддерживает мирную инициативу по Украине, предложенную венгерским коллегой Виктором Орбаном. Об этом он заявил 6 июля.

«Вчера в Девине я выразил поддержку мирной инициативе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который за короткий период времени посетил и Киев, и Москву. Конфликт на Украине не имеет военного решения. Я в числе политиков, которые поддерживают немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров с участием Украины, Российской Федерации, США, Китая и ЕС», — написал он в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В публикации Фицо отметил, что мира невозможно достичь никакими ультиматумами или навязыванием нереалистичных условий.

«Мирные переговоры будут чрезвычайно сложными, но для всей планеты будет лучше, если месяцы или, возможно, годы взаимных убийств будут заменены месяцами тяжелых переговоров, ведущих к справедливому миру», — написал он.

Премьер-министр Словакии также подчеркнул, что урегулирование конфликта, по его мнению, активизирует переговоры о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС), которые Словакия полностью поддерживает.

Фицо 5 июля выступил на церемонии празднования дня святых Кирилла и Мефодия, которая прошла в замке Девин в Словакии. В своей речи он выразил восхищение тем, что премьер-министр Венгрии отправился в деловую поездку не только на Украину, но и в Россию.

Волевой Дунай: приблизил ли Орбан Европу к завершению украинского кризиса
Премьер Венгрии все-таки приехал на переговоры с Путиным в Москву

5 июля Орбан с делегацией прибыл в Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили многие актуальные международные вопросы, в том числе и пути урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер назвал переговоры с главой правительства Венгрии обстоятельными, прямыми и честными, а также рассказал, что видит в визите Орбана в Москву попытку восстановить диалог между РФ и Евросоюзом (ЕС).

При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что премьер-министр Венгрии не может представлять ЕС в переговорах с Путиным. Его поддержал глава Евросовета Шарль Мишель. Кроме того, беспокойство из-за визита Орбана в Москву выразили в Белом доме.

До этого, 2 июля, венгерский политик побывал в Киеве. Он провел там переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, чьи полномочия истекли 20 мая. Орбан предложил рассмотреть вариант введения режима прекращения огня, чтобы начать диалог с Россией. Зеленский отверг это предложение.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024