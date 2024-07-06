Премьер Словакии поддержал мирную инициативу Орбана по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддерживает мирную инициативу по Украине, предложенную венгерским коллегой Виктором Орбаном. Об этом он заявил 6 июля.

«Вчера в Девине я выразил поддержку мирной инициативе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который за короткий период времени посетил и Киев, и Москву. Конфликт на Украине не имеет военного решения. Я в числе политиков, которые поддерживают немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров с участием Украины, Российской Федерации, США, Китая и ЕС», — написал он в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В публикации Фицо отметил, что мира невозможно достичь никакими ультиматумами или навязыванием нереалистичных условий.

«Мирные переговоры будут чрезвычайно сложными, но для всей планеты будет лучше, если месяцы или, возможно, годы взаимных убийств будут заменены месяцами тяжелых переговоров, ведущих к справедливому миру», — написал он.

Премьер-министр Словакии также подчеркнул, что урегулирование конфликта, по его мнению, активизирует переговоры о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС), которые Словакия полностью поддерживает.

Фицо 5 июля выступил на церемонии празднования дня святых Кирилла и Мефодия, которая прошла в замке Девин в Словакии. В своей речи он выразил восхищение тем, что премьер-министр Венгрии отправился в деловую поездку не только на Украину, но и в Россию.

5 июля Орбан с делегацией прибыл в Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили многие актуальные международные вопросы, в том числе и пути урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер назвал переговоры с главой правительства Венгрии обстоятельными, прямыми и честными, а также рассказал, что видит в визите Орбана в Москву попытку восстановить диалог между РФ и Евросоюзом (ЕС).

При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что премьер-министр Венгрии не может представлять ЕС в переговорах с Путиным. Его поддержал глава Евросовета Шарль Мишель. Кроме того, беспокойство из-за визита Орбана в Москву выразили в Белом доме.

До этого, 2 июля, венгерский политик побывал в Киеве. Он провел там переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, чьи полномочия истекли 20 мая. Орбан предложил рассмотреть вариант введения режима прекращения огня, чтобы начать диалог с Россией. Зеленский отверг это предложение.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.