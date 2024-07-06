Командование воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) фальсифицирует данные о сбитых беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). Об этом 6 июля заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Совесть не мешает командующему воздушными силами ВСУ, неизменному генералу [Николаю] Олещуку, согласовывать сфальсифицированную статистику <...>», — написала Безуглая в Telegram-канале.

Она также заявила, что подобные действия характерны и для генштаба ВСУ, где регулярно завышают цифры потерь противника. По словам Безуглой, недавно украинский генштаб также начал засчитывать поврежденную на фронте технику за «уничтоженную» ВСУ.

Безуглая также призвала командование воздушных сил уйти в отставку.

Также 1 июля немецкая газета Die Welt писала, что в общей сложности Киеву до конца года потребуется 200 тыс. бойцов для компенсации потерь. О необходимости мобилизации 200 тыс. человек 2 июля заявил и секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

23 мая бывший офицер Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ральф Боссхад рассказал о манипуляциях в отчетах и сокрытии данных в Киеве. По его информации, две швейцарские наблюдательные миссии ОБСЕ на Украине были разочарованы тем, что между отчетами, которые они писали и отправляли в штаб-квартиру ОБСЕ в Киеве, и отчетами, которые получили позже делегации в Вене, была достаточно большая разница.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.