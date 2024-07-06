На Украине задержали уклонистов при попытке сбежать на надувных кругах

На Украине задержали четырех мужчин, которые попытались незаконно пересечь границу страны на надувных кругах через реку Тису. Об этом 6 июля сообщает украинская госпогранслужба.

Уточняется, что уклонисты заплатили по $7–8 тыс. местному жителю за сопровождение. Пограничники задержали мужчин по пути к реке.

«Пловцов» и их помощника доставили в пограничное подразделение для составления админпротоколов», — говорится в Telegram-канале ведомства.

При задержании пограничники совершили предупредительные выстрелы, а также задействовали для погони служебную собаку. Сейчас служба пытается найти организатора схемы незаконной переправки людей через границу, пишет «Газета.Ru».

Ранее, 4 июля, председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха сообщил, что ежедневно около 200 мужчин пытаются выехать с Украины. По словам депутата, всё больше людей работают в стране неофициально, чтобы избежать утечки личных данных в государственные базы.

До этого, 27 июня, украинскими пограничниками были задержаны две группы мужчин, пытавшихся незаконно перебраться через границу на резиновой лодке через реку Тису в Венгрию и Румынию. При этом первую группу мужчин сопровождали несовершеннолетние.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации. Закон об усилении мобилизации вступил в силу с 18 мая.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.