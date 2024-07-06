Жители поселка под Челябинском пожаловались на затопление домов
Жители поселка Кременкуль Сосновского района Челябинской области пожаловались на затопление домов, участков и огородов. Подробнее о ситуации в населенном пункте они рассказали «Известиям» в субботу, 6 июля.
Жительница поселка Мария Саблина рассказала, что дома были затоплены еще осенью прошлого года. Зимой вода замерзла, а весной 2024-го всё растаяло.
«Мы бесконечно эту воду откачиваем. Единственное, может, недели две назад вода почти ушла. <...> Мы обрадовались, что сейчас всё высохнет, мы быстро <...> вызовем ремонтников и они нам всё сделают. В итоге, пока мы их вызывали, случился ливень, который шел неделю, и опять всё затопило», — сказала Саблина.
По ее словам, специалисты оценили ущерб от затопления в доме на миллионы рублей.
Другая жительница поселка Флорида Галимова также показала затопление. На кадрах можно увидеть, что вода остается и на улицах населенного пункта.
По словам другой жительницы Каринэ Охикян, в результате случившегося погиб урожай, а также были разрушены теплицы.
Ранее, 22 июня, в международном аэропорту Уфы сообщили о том, что воздушную гавань затопило из-за сильного ливня. Несмотря на случившееся, он продолжал работу в штатном режиме.