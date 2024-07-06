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При обысках у готовивших госпереворот в Киргизии обнаружили 70 единиц оружия

ГКНБ: у готовивших госпереворот в Киргизии нашли 70 единиц оружия и 255 тыс. патронов
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Фото: ГКНБ
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При обыске транспортных средств, а также места жительства задержанных граждан Киргизии, готовивших госпереворот в стране, правоохранители изъяли 70 единиц оружия и 255 тыс. патронов. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

Были обнаружены 50 винтовок, 20 пистолетов и 255 тыс. боеприпасов.

Также у задержанных нашли 200 комплектов формы сотрудников правоохранительных органов, 38 бронежилетов, два беспилотника, самодельные бомбы и экстремистскую литературу.

«Кроме того, при обыске были обнаружены документы, удостоверяющие личность ряда граждан, в том числе военный билет, принадлежащий депутату КР (Киргизской Республики. — Ред.) Марлену Маматалиеву», — говорится в сообщении на сайте ГКНБ.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные и оперативные мероприятия.

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Накануне спецслужбы в Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти. По итогам оперативных мероприятий были задержаны пятеро граждан республики. Они, по данным следствия, «поддерживали идеологию криминалитета и фанатично исповедовали религиозную идеологию».

В январе президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью изданию «Вечерний Бишкек» прокомментировал сообщения о планах совершения революции. Глава государства отметил, что авторы таких заявлений занимаются интригами, поскольку «не могут кормиться с кормушки» после прихода действующей власти.

В июне 2023 года в Киргизии были задержаны более 30 подозреваемых в подготовке государственного переворота. Сотрудники ГКНБ республики задержали группу людей, которые дали признательные показания о намерении совершить насильственный захват власти.

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