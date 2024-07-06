В Москве полицейские устроили погоню за курьером на электровелосипеде
В Москве полицейские устроили погоню за курьером на электровелосипеде, который нарушил правила дорожного движения. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.
Видео с погоней распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, что отряд ДПС пытается перекрыть движение правонарушителю, который в попытке скрыться маневрирует между автомобилями.
В МВД уточнили, что инцидент произошел 5 июля на Пятницком шоссе.
«На законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства водитель не отреагировал, в связи с чем полицейские начали его преследовать», — сообщили ТАСС в пресс-службе.
Уточнялось, что в ходе преследования 23-летний водитель электровелосипеда был задержан, в отношении него составили семь протоколов об административном правонарушении.
Ранее, 28 июня, в Липецкой области водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил девятилетнюю девочку, уходя от погони ДПС. Пострадавшая госпитализирована, мужчину привлекли к административной ответственности.