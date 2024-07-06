Дерево насмерть придавило мужчину во время бури в Подмосковье
Во время сильного ветра и ливня с грозой дерево упало на мужчину в Подмосковье, он скончался. Об этом 6 июля сообщил источник «Известий».
Трагедия произошла в деревне Проводы в Домодедовском городском округе. Тело мужчины нашли в лесополосе в районе Дачной улицы, уточнил источник.
Накануне, 5 июня, на Москву и Подмосковье обрушились ливни со шквалистым ветром. На фоне экстренного предупреждения в столице закрыли парки. В районе Сокола рухнуло большое дерево, был поврежден кирпичный фасад, но обошлось без пострадавших.
Также на станции Электрозаводская Казанского направления на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) сильным порывом ветра сорвало элементы навеса, которые повредили контактный провод. Там провели ремонтные работы, движение поездов было восстановлено.
Позже в Гидрометцентре сообщили, что в субботу днем температура воздуха в столице будет варьироваться от +22 до +24 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +10.