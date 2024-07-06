На Красной площади прошло вручение дипломов выпускникам университета МВД

На Красной площади прошла церемония вручения дипломов выпускникам университета МВД, а также студентам из дружественных стран Африки и Латинской Америки.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев напомнил, что на специалистах ведомства возлагается ответственность и обязанность оправдать доверие россиян.

«К уровню компетенций сотрудников, их моральному облику всегда предъявлялись высокие требования. В полицию обращаются за помощью и защитой», — сказал он.

Министр обратил внимание на то, что граждане страны рассчитывают на специалистов министерства и ждут грамотных действий с их стороны.

Ранее, 21 июня, президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников высших военно-учебных заведений. Глава государства выразил уверенность в том, что они в полной мере готовы решать задачи по обеспечению безопасности России. По его словам, любовь к Отечеству, стойкость и мужество всегда отличали российских воинов, страна бережет «каждую страницу воинской летописи Родины» и чтит имена героев.