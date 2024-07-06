МИЦ «Известия» наградили за работу на выставке-форуме «Россия»

МИЦ «Известия» в субботу, 6 июля, наградили за работу на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Моcкве.

Наградил журналистов заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич. Сотрудникам МИЦ «Известия» досталась одна из главных наград. Отмечается, что во многом благодаря работе СМИ выставка вошла в топ-20 мировых событий.

В четверг, 4 июля, мероприятие посетил 18-миллионный гость — 12-летняя Елизавета Савина, которая приехала в столицу из Владимира вместе с родителями Алексеем и Ксенией и семилетним братом Макаром. Гости получили подарки от организаторов выставки и правительства Омской области. Им вручили сертификат на трехдневное путешествие в регион.

Международная выставка-форум «Россия» — важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Уникальное российское «Экспо» стартовало на территории ВДНХ 4 ноября 2023 года. Для гостей выставки устраиваются культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы.

Для посетителей также подготовлены 132 экспозиции, в том числе представлены все 89 регионов России, органы исполнительной власти, крупнейшие компании, госкорпорации и общественные организации. Форум проходит до 8 июля.