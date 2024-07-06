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Собянин объявил о планах запустить новую программу льготного кредитования для инвесторов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Москве запустят программу льготного кредитования для инвесторов, которые вкладываются в строительство спортивных объектов. Ставка для них составит 3%, а максимальный размер кредита — 500 млн рублей, рассказал мэр города Сергей Собянин.

В своем Telegram он перечислил ряд условий программы. В частности, компания, которая претендует на льготный кредит, должна быть зарегистрирована в столице и работать больше одного года. При этом у нее не должно быть налоговой задолженности. Кроме того, компания не должна находиться в процессе банкротства. Также есть требования к численности сотрудников — не меньше пяти человек в штате.

«Ожидаем, что благодаря запуску программы в столице в течение 6 лет построят 300 спортивных объектов», — отметил мэр Москвы.

Ранее он сообщил, что только в 2024 году в городе появилось восемь спорткомплексов. Среди них — Дворец тенниса в Лужниках. До конца года в городе планируется открытие еще нескольких спортивных объектов, включая спорткомплекс «Алтайский» в Гольянове, «Горизонт» в Зеленограде и «Акварис» в Зябликове. До конца 2026 года, подчеркнул Собянин, в столице планируется построить еще 39 спортивных сооружений.

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