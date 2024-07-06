Белорусские пограничники задержали злоумышленников на границе с Литвой

Белорусские пограничники задержали группу злоумышленников на границе с Литвой. Об этом 6 июля говорится в сообщении на сайте Госпогранкомитета Белоруссии.

Инцидент произошел накануне.

«Жители райцентра, в том числе неработающие, подозреваются в нарушении границы с Литовской Республикой с применением квадрокоптера», — рассказало ведомство.

Отмечается, что во время осмотра жилых и нежилых построек были изъяты четыре беспилотника мультироторного типа, 66 аккумуляторных батарей к ним, зарядные станции. Также были обнаружены пульты управления и другие комплектующие к дронам, тепловизор, четыре GPS-компаса и смартфон.

В Госпогранкомитете рассказали, что проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия для установления всех фактов инцидента. Подобная ситуация стала второй за неделю на данном участке границы. 2 июля в Вороновском районе задержали группу лиц. У них было изъято, в том числе, девять GPS-трекеров.

В последнее время на белорусской границе наблюдается всё больше провокаций, особенно со стороны Украины. 20 июня Госпогранкомитет зафиксировал увеличение на границе группировки военных, у которых было и тяжелое вооружение. 28 июня пограничники пресекли нарушение воздушного пространства республики украинским квадрокоптером. Спикер украинской госпогранслужбы Андрей Демченко 1 июля заявил, что Киев укрепляет эту границу.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуация на белорусско-украинской границе беспокоит не только Минск, но и Москву. 2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вооруженные силы республики готовы предотвратить любую провокацию на государственной границе.