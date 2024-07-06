Байден исключил вероятность просьб демократов сняться с предвыборной гонки

Действующий президент США Джо Байден считает, что лидеры Демократической партии в американском конгрессе не будут просить его отказаться участия в предвыборной гонке из-за неудачных дебатов с кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом. Об этом он заявил 5 июля в интервью телеканалу ABC News.

«Они не собираются этого делать», — сказал он, отвечая на вопрос о своих действиях в случае такой просьбы.

По словам Байдена, он провел разговоры с ведущими представителями демократов в конгрессе, и «никто из них не сказал, что он должен уйти». Американский лидер выразил уверенность, что подобного предложения с их стороны не последует и в дальнейшем.

В ходе того же интервью президент США заявил, что в провальном выступлении на теледебатах виноват только он сам. По его словам, в тот день он был «измотан», что привело к «тяжелому эпизоду».

Ранее в тот же день Байден провел встречу со своими сторонниками в штате Висконсин. На ней он заявил о намерении продолжать борьбу за переизбрание и одержать победу. При этом газета The Washington Post в пятницу сообщала, что окружение действующего американского лидера призвало его сняться с выборов из-за ухудшения здоровья. С тем же призывом выступили влиятельные бизнесмены в США.

До этого, 4 июля, Байден признался, что «облажался» на предвыборных дебатах. Он призвал общественность оценить то, что он сделал для страны за 3,5 года руководства, а не «90 минут на сцене». Тогда же Трамп заявил, что его соперник после неудачных дебатов покинет предвыборную гонку, а кандидатом от Демократической партии станет вице-президент Камала Харрис.

3 июля официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила поведение Байдена на дебатах простудой и джетлагом. Она также исключила его отказ от участия в выборах, но признала, что вопросы американцев после выступления справедливы.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечает, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.