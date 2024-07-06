Западные страны не связывались с Москвой на тему мирных инициатив по Украине, которые озвучил президент России Владимир Путин. Об этом 6 июля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал он «РИА Новости», отвечая на вопрос, проявляли ли западные политики интерес к этим предложениям и связывался ли кто-то из них с Кремлем.

Накануне Песков отмечал, что в настоящее время нет перспектив возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной.

Ранее, 4 июля, Путин назвал причиной кризиса на Украине бесцеремонную политику США во главе с их сателлитами. Он напомнил, что Киев отказался от переговоров по прямому указанию из Лондона и Вашингтона, при этом РФ никогда от них не отказывалась. При этом прекращение огня на линии соприкосновения невозможно без достижения четких договоренностей, подчеркнул российский лидер.

В тот же день Песков отметил, что страны Запада отвергли мирную инициативу России по урегулированию украинского конфликта. Он назвал это недальновидным решением, но выразил уверенность, что отдельные люди в западных государствах всё-таки задумались о мирных предложениях РФ.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. В частности, 14 июня Путин заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.