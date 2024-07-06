Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является единственным европейским лидером, кто пытается остановить разрушение Украины. Об этом 6 июля заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Почему Орбан — единственный лидер в Европе, пытающийся остановить полное разрушение Украины?» — задался вопросом Карлсон на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

По словам журналиста, любой, кто выступает против подобного подхода, поддерживает зло.

Орбан неоднократно указывал на необходимость скорейшего заключения мира на Украине. 5 июля венгерский премьер прибыл в Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили многие актуальные международные вопросы, в том числе и пути урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер назвал переговоры с главой правительства Венгрии обстоятельными, прямыми и честными.

До этого, 2 июля, венгерский политик побывал в Киеве. Он провел там переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, чьи полномочия истекли 20 мая. Орбан предложил рассмотреть вариант введения режима прекращения огня, чтобы начать диалог с Россией. Он отметил, что Зеленскому не очень понравилась идея остановить на время боевые действия и разработать в этот период план мирного разрешения кризиса.