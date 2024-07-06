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Россиянам дали советы для поддержания сердечного ритма в норме

Мастер спорта Андреева: нормализовать пульс поможет спорт и рыбные блюда в диете
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Поддерживать сердечный ритм в норме очень важно, однако это может стать сложной задачей, так как на пульс влияют как внешние факторы, такие как погода на улице и влажность воздуха, так и внутренние, например, метаболизм и размер тела. О том, как сохранять частоту сердцебиения в норме, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала представитель Proxima Fitness, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Валерия Андреева.

Нормальным пульсом является частота ударов от 60 до 100 в минуту. Чтобы помогать своему сердцу оставаться здоровым, стоит стараться вести активный образ жизни, так как сердце является мышцей и его также нужно тренировать.

«Нагрузки тренируют сердце, чтобы оно работало более эффективно, не перерабатывало, когда вы отдыхаете. Прогулка, езда на велосипеде или лыжах могут отлично помочь. Но так как далеко не всегда получается выделить время для занятий вне дома, а погода не часто радует, спасти ваши ежедневные тренировки для укрепления сердечно-сосудистой системы помогут домашние тренажеры», — отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что стоит исключить курение: никотин сужает артерии и вены, что может привести к повышению частоты сердечных сокращений. Кроме того, стресс также негативно влияет на сердечное здоровье. Адреналин и кортизол, гормоны, которые выбрасываются в кровь при стрессе, повышают пульс. Помочь с этим поможет медитация и йога. Также, указала Андреева, стоит следит за своим питанием.

«Здоровая диета — краеугольный камень здоровья сердца. В дополнение к фруктам и овощам, которые богаты витаминами и минералами, добавьте в свое меню рыбу. Регулярное употребление ее в пищу может помочь снизить частоту сердечных сокращений. Сердце работает, не переставая, всю жизнь, и наша главная задача — помочь ему в этом деле», — сказала она.

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