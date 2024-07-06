В Сирии сообщили о гибели специального советника Асада Луны аш-Шибль

Специальный советник президента Сирии Башара Асада Луна аш-Шибль скончалась от травм, полученных в ДТП. Об этом 5 июля сообщили на странице канцелярии сирийского президента в соцсети X (бывш. Twitter).

«Президент Сирийской Арабской Республики скорбит. Советник Луна аш-Шибль умерла сегодня от травм, полученных в ДТП», — говорится в публикации.

О ДТП, в котором пострадала специальный советник Асада, стало известно 2 июля. По предварительной информации, автомобиль, на котором передвигалась аш-Шибль, вылетел с дороги. Она была госпитализирована с серьезными травмами и помещена в реанимацию, где ей оказывалась необходимая медицинская помощь.