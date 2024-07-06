Финэксперт назвала оптимизацию расходов способом увеличить семейный бюджет

Экстремальная экономия необязательна для увеличения семейного бюджета. Грамотное планирование и оптимизация расходов являются наилучшими способами накопить средства. Об этом 6 июля «Газете.Ru» рассказала эксперт по финансам и инвестор Екатерина Гончарова.

«Регулярно устраивайте расхламления. Продайте бытовую технику, которой совершенно не пользуетесь, телевизор, который не смотрите. Если вам понадобится что-то, чем вы пользуетесь редко (например, дрель), то стоит взять в аренду. Этот совет касается даже автомобиля, если вы нечасто на нем планируете ездить», — сказала она.

Гончарова также отметила, что часто в интернете вещи можно найти по более дешевой цене, чем в магазинах, а закупку продуктов можно производить в складчину: для этого почти в каждом городе есть чаты и сервисы. Эксперт также напомнила, что существует возможность получить налоговый вычет не только на покупку жилья, но и на образование, стоматологию, занятия спортом и лечебный массаж.

«Также существуют разные меры государственной поддержки, льготы и субсидии. Да, придется собрать документы, но это того стоит. Все подробности можно узнать на «Госуслугах», — отметила инвестор.

Она также указала, что пакетные предложения по оформлению мобильного интернета на всю семью часто являются очень выгодными. Также стоит каждые полгода проверять свои банковские карты на подключение к сервисам, которые сейчас не нужны. Еще одним полезным инструментом является беспроцентная рассрочка: по ней можно, не переплачивая, получить нужную вещь, а на руках останутся деньги, которые можно вложить в инвестиции или положить на сберегательный счет.

«Заранее продумывайте и покупки, и поездки, и походы на мероприятия. Так вы научитесь грамотно распоряжаться финансами. А уже сэкономленные деньги можно не только тратить на новые нужды, но и пускать в оборот», — подчеркнула Гончарова.

Ранее, 4 июля, «Известия» ознакомились с результатами исследования, которое компания «СберСтрахование жизни» провела накануне Финансового конгресса Банка России: по его результатам каждый второй опрошенный россиянин рассказал о формировании накоплений. Отмечается, что 70% тех, кто сберегает деньги, готовы их инвестировать. Год назад таких респондентов было 62%.