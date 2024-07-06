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Американский миллиардер заявил о хаосе среди демократов из-за провала Байдена

Сакс заявил, что Демократическая партия переживает хаос после провала Байдена
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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Демократическая партия переживает хаос из-за провала президента США Джо Байдена на дебатах. Такое заявление 5 июля сделал американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс на своей странице в X (ранее Twitter).

«В другой [Демократической партии] царит хаос, потому что она скрыла правду о состоянии президента и сфальсифицировала [первичные] результаты праймериз в его пользу», — сообщил Сакс.

Также он отметил, что в Республиканской партии царит единство, так как она правильно относится к своим избирателям.

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Сам Байден объяснил свое провальное выступление на дебатах плохим вечером и измотанностью. Он также подчеркнул, что в его плохом выступлении «никто, кроме него, не виноват». Однако американский президент заявил, что сниматься с предвыборной гонки не собирается.

Ранее в этот день стало известно, что окружение Байдена призвало его сняться с выборов из-за ухудшения здоровья, однако пока президент не собирается сдаваться. Некоторые его помощники сообщили, что физические признаки старения стали более очевидными и становятся заметными всё чаще. При этом Байден сообщил, что сенатор от Демократической партии Марк Уорнер является единственным, кто добивается его выхода из предвыборной гонки.

4 июля Байден признался, что «облажался» на предвыборных дебатах. Он призвал общественность оценить то, что он сделал для страны за 3,5 года руководства, а не его «90 минут на сцене».

Тогда же Трамп заявил, что Байден после неудачных дебатов покинет предвыборную гонку, а кандидатом от Демократической партии станет вице-президент Камала Харрис.

Влиятельные спонсоры демократов, представители бизнеса и гражданские лидеры написали президенту США Джо Байдену письмо, в котором призвали его отказаться от участия в выборах. Всего обращение подписали 168 человек. Инициатива подготовить такое послание исходила от объединения Leadership Now Project, созданного в 2018 году на фоне усилившихся в США опасений перед угрозами нормам демократии.

3 июля официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила поведение Байдена на дебатах простудой и джетлагом. Она также исключила отказ Байдена от участия в выборах, но признала, что вопросы американцев после выступления справедливы, однако это не повлечет за собой его выхода из предвыборной гонки.

Кроме того, газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Байден прошел медицинское обследование после неудачного выступления. В ходе встречи с соратниками американский президент заявил, что в последние дни проходил обследование, и подчеркнул, что с его здоровьем всё хорошо.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечает, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

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