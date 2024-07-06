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В Вилючинске обрушился фасад здания «Почты России»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Фасад здания «Почты России» обрушился в городе Вилючинск в Камчатском крае. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба правительства региона.

«Сегодня, в 06:54 (5 июля 21:54 мск. — Ред.), произошло частичное обрушение фасада здания по улице Победы, 22, в котором расположена почта. Это здание принадлежит на праве собственности трем юридическим лицам: АО «Почта России», ООО «Ритеко», Вилючинскому городскому округу», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В правительстве добавили, что подвальные помещения, принадлежащие городу, не пострадали. Также был создан оперативный штаб с участием собственников для принятия решения о ликвидации последствий. Кроме того, была проведена экспертиза состояния здания и выдано заключение.

Местные СМИ уточнили, что аварийное состояние здания представляло угрозу для людей. Фасад частично обрушился вечером 4 июля, а обломки повредили находившиеся рядом автомобили. Информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, отмечается, что капитальный ремонт в здании начался в январе 2023 года, однако не был завершен из-за срыва сроков подрядчиком. Губернатор региона Владимир Солодов дважды (в феврале 2023-го и марте 2024-го) приезжал с проверкой и поручал «разобраться в ситуации, назвав случившееся вопиющим случаем».

«Большие средства вложены в ремонт, который длился больше года. И вот, когда все уже ждали открытия, люди лишились почтового отделения из-за того, что в здании образовались сквозные трещины. Поручил разобраться, кто виноват в сложившейся ситуации», — писал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 21 марта во время второго визита.

Губернатор не комментировал ситуацию с обрушением здания.

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Ранее, 4 июля, сообщалось об обрушении стен во дворце творчества в Кемеровской области. Представители главного управления (ГУ) МЧС РФ по Кемеровской области, в свою очередь, подтвердили, что пострадавших в результате обрушения несущих стен и межэтажных перекрытий, нет.

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