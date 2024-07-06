Reuters сообщило об отмене встречи глав МИД Венгрии и ФРГ

Запланированную встречу главы МИД Венгрии Петера Сийярто и его немецкого коллеги Анналены Бербок в Будапеште отменили, что вызвало негативную реакцию со стороны ФРГ. Об этом 6 июля сообщило агентство Reuters.

Уточняется, что в диппредставительстве Германии выразили удивление и потребовали «серьезной и честной дискуссии», особенно в контексте недавней встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным.

Представитель министерства иностранных дел Германии уточнил, что встреча будет перенесена.

5 июля Орбан с делегацией прибыл в Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили многие актуальные международные вопросы, в том числе и пути урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер назвал переговоры с главой правительства Венгрии обстоятельными, прямыми и честными, а также рассказал, что видит в визите Орбана в Москву попытку восстановить диалог между РФ и Евросоюзом (ЕС).

Тогда же министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который прибыл в столицу вместе с Орбаном, выразил мнение, что эта поездка премьер-министра поможет приблизить мирное урегулирование кризиса на Украине, который можно разрешить только путем переговоров. Сам Орбан заявил, что миссия в РФ выполнена и будет продолжена в понедельник.

При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Орбан не может представлять ЕС в переговорах с Путиным. Его поддержал глава Евросовета Шарль Мишель, заявив, что Орбан не может вести переговоры с Путиным от лица ЕС на тему мирного урегулирования с украинской стороной.

Позднее Орбан назвал бюрократической бессмыслицей критику со стороны ЕС, заявив, что именно это не дает достигнуть мира на Украине.

В Белом доме также выразили беспокойство визитом Орбана в Москву. Отмечалось, что эта поездка якобы не способствует продвижению урегулирования конфликта на Украине.

В свою очередь, бывший кандидат на пост президента Австрии Геральд Гросс в беседе с «Известиями» связал реакцию ЕС на визит Орбана в РФ с желанием продолжать конфликт.