Реклама
Прямой эфир
Мир
Масуд Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана
Мир
Джо Байден назвал своим достижением расширение НАТО
Мир
США указали на необходимость роста оборонных расходов в НАТО до 2% ВВП
Мир
Карлсон указал на желание Орбана остановить полное разрушение Украины
Экономика
Ставки по ипотеке выросли до 23%
Общество
Синоптики спрогнозировали грозу и до +24 градусов в Москве 6 июля
Армия
Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями
Армия
Пиротехники МЧС РФ за полгода обезвредили почти 44 тыс. взрывоопасных предметов
Мир
В Херсонской области рассказали о лесных пожарах из-за атак ВСУ
Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель
Недвижимость
Эксперты сообщили о росте спроса на аренду квартир
Мир
Орбан назвал бюрократической бессмыслицей критику со стороны ЕС
Культура
В Москве открывается посвященный 12 городам РФ проект-приключение «Код города»
Общество
В Приморско-Ахтарске восстановили электроснабжение
Мир
Окружение Байдена считает причиной его проблем со здоровьем преклонный возраст
Спорт
Сборная Франции по пенальти победила португальцев в матче Евро-2024
Происшествия
Более 20 человек отравились роллами из кафе в Бурятии

Reuters сообщило об отмене встречи глав МИД Венгрии и ФРГ

0
Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запланированную встречу главы МИД Венгрии Петера Сийярто и его немецкого коллеги Анналены Бербок в Будапеште отменили, что вызвало негативную реакцию со стороны ФРГ. Об этом 6 июля сообщило агентство Reuters.

Уточняется, что в диппредставительстве Германии выразили удивление и потребовали «серьезной и честной дискуссии», особенно в контексте недавней встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным.

Представитель министерства иностранных дел Германии уточнил, что встреча будет перенесена.

Волевой Дунай: приблизил ли Орбан Европу к завершению украинского кризиса
Премьер Венгрии все-таки приехал на переговоры с Путиным в Москву

5 июля Орбан с делегацией прибыл в Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили многие актуальные международные вопросы, в том числе и пути урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер назвал переговоры с главой правительства Венгрии обстоятельными, прямыми и честными, а также рассказал, что видит в визите Орбана в Москву попытку восстановить диалог между РФ и Евросоюзом (ЕС).

Тогда же министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который прибыл в столицу вместе с Орбаном, выразил мнение, что эта поездка премьер-министра поможет приблизить мирное урегулирование кризиса на Украине, который можно разрешить только путем переговоров. Сам Орбан заявил, что миссия в РФ выполнена и будет продолжена в понедельник.

При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Орбан не может представлять ЕС в переговорах с Путиным. Его поддержал глава Евросовета Шарль Мишель, заявив, что Орбан не может вести переговоры с Путиным от лица ЕС на тему мирного урегулирования с украинской стороной.

Позднее Орбан назвал бюрократической бессмыслицей критику со стороны ЕС, заявив, что именно это не дает достигнуть мира на Украине.

В Белом доме также выразили беспокойство визитом Орбана в Москву. Отмечалось, что эта поездка якобы не способствует продвижению урегулирования конфликта на Украине.

В свою очередь, бывший кандидат на пост президента Австрии Геральд Гросс в беседе с «Известиями» связал реакцию ЕС на визит Орбана в РФ с желанием продолжать конфликт.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024